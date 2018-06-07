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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الخميس 07/يونيو/2018 - 03:43 ص
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 7-6-2018 بمحافظة الدقهلية
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
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سالى رضوان
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم الخميس فى محافظة الدقهلية، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

حيث سجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيها للشراء، 17.70 جنيها للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيها للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيها للشراء، و23.29 جنيها للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيها للشراء، و17.75 للبيع
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