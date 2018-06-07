عالم أزهري: المبالغة في استخدام الحرية تؤدي إلى التطرف



وأضاف في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه آن الآوان العودة للأزهر الشريف في كل الأمور الفقهية، للحد من الأفكار المتطرفة.



وتابع أن واجب كل من الأزهر، والأوقاف السيطرة على المساجد، مشيرا إلى أنه رأى "مهزلة" في أحد المساجد، حيث يقول واحد إن جمع الزكاة بالأموال حرام.

قال الدكتور دياب فتحي، أحد علماء الأزهر، إن أي عصر مهما كان ليس بعيدا عن التطرف، لأن المبالغة في استخدام الحرية تؤدي إلى التطرف.