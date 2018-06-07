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فاروق جعفر: منتخب مصر لعب بشكل جيد بعد عدم احترام بلجيكا لنا

الخميس 07/يونيو/2018 - 01:59 ص
فاروق جعفر: منتخب مصر لعب بشكل جيد بعد عدم احترام بلجيكا لنا
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علاء خليف
 

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية والزمالك السابق أن منتخب مصر لم يكن ندًا حقيقيًا للمنتخب البلجيكي خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم والتي انتهت بخسارة الفراعنة 3-0.


وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "احنا بدأنا نلعب بشكل جيد خلال اللقاء بعد عدم إحترام منتخب بلجيكا لنا، المنافس قدم كل شيئ وسجل أهداف وفاز بالمباراة ولم يجد ندًا حقيقيًا بالملعب فبدأ لاعبيه يؤدون بشيئ من التخاذل والتراخي".


وأضاف: " أحب أقول لزملائي المحللين "كفاية تطبيل" منتخب مصر يلعب مبارياته و"احنا مش عارفين عايزين إيه؟".


وأتم: " منتخب بلجيكا أجري 5 تغييرات للحفاظ علي نتيجة مباراته وهذا الفارق بين مدرب يدير المباراة بتركيز وآخر مش عارف عايز إيه من المباراة؟ ويجب أن نستفيد من استراتيجية وطريقة تفكير المنافس".


وأتم: " ما يقلقني أن منتخب مصر أصبح يمثله محمد صلاح .. وعلمنا في المباريات الأخيرة قيمة "صلاح" ولا بديل له في المنتخب الوطني".

المزيد عن: منتخب مصر كورة كرة رياضة
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