فاروق جعفر: منتخب مصر لعب بشكل جيد بعد عدم احترام بلجيكا لنا

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية والزمالك السابق أن منتخب مصر لم يكن ندًا حقيقيًا للمنتخب البلجيكي خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم والتي انتهت بخسارة الفراعنة 3-0.





وقال "جعفر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "احنا بدأنا نلعب بشكل جيد خلال اللقاء بعد عدم إحترام منتخب بلجيكا لنا، المنافس قدم كل شيئ وسجل أهداف وفاز بالمباراة ولم يجد ندًا حقيقيًا بالملعب فبدأ لاعبيه يؤدون بشيئ من التخاذل والتراخي".



