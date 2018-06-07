'الأعلى للإعلام': 'الألفاظ السوقية' تتصدر مخالفات دراما رمضان في الأسبوع الثاني

أصدرت لجنة الرصد والتقييم بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الدكتورة سوزان القليني، بيانًا بإجمالي عدد مخالفات الأعمال الدرامية المعروضة على الشاشات في رمضان خلال الأسبوع الثاني.









وجاء البيان على شكل إحصائي، موضحًا وجود 107 مخالفة، وكانت الألفاظ السوقية والمتدنية أعلى نسبة لتسجل وحدها 71 مخالفة بنسبة 66.3%، وحصدت الألفاظ النابية والسب والقذف 17 مخالفة بنسبة 15.8%.









أما مشاهد التدخين والمخدرات، فكانت أقل بكثير وظهر مشهدان فقط بنسبة 1.8%، ولكن الإيحاءات اللفظية كانت أكثر لتصل إلى 4 مخالفات بنسبة 3.7%، أما الإيحاءات الجنسية فسجلت 3 مخالفات بنسبة 2.8% يوازيها مشاهد إهانة فئة من فئات المجتمع.





وعن مشاهد العنف والإهانة للمرأة، فرصد البيان مشهدين فقط بنسبة 1.8%، مثلها في ذلك مشاهد إهانة الطفل.









ورصدت اللجنة نسبة قليلة من الألفاظ الخادشة للحياء والحوارات المتدنية والإساءات الموجهة للأسرة، لتُسجل نسبة 0.9%.