داعيه سلفي عن المنهج "الصوفي": "كله خرافات" (فيديو)



وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء أن المنهج الصوفي لديه انحراف عن منهج الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، وبعض أجزائه فيه تحريف لكتاب الله.











وصف الداعية السلفي سامح عبدالحميد، المنهج الصوفي بأنه خرافات، مضيفًا: " لا نكفر الصوفية ولكن بعضهم يأتي ببدع وأخر يأتي بالشركيات".