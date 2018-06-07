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داعيه سلفي عن المنهج "الصوفي": "كله خرافات" (فيديو)

الخميس 07/يونيو/2018 - 03:58 ص
داعيه سلفي عن المنهج الصوفي: كله خرافات (فيديو)
الداعية السلفي سامح عبدالحميد
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داليا الحسين
 
وصف الداعية السلفي سامح عبدالحميد، المنهج الصوفي بأنه خرافات، مضيفًا: " لا نكفر الصوفية ولكن بعضهم يأتي ببدع وأخر يأتي بالشركيات".

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء أن المنهج الصوفي لديه انحراف عن منهج الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، وبعض أجزائه فيه تحريف لكتاب الله.


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