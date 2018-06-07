مشاجرة دامية بين عائلتين بالأسلحة النارية بـ"سوهاج".. والأمن يتدخل (تفاصيل)

لقي شاب مصرعه فيما أصيب شخصين أخرين بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة مسلحة بقرية العوكلية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى المركزي، وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.



وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج بلاغًا بنشوب مشاجرة مسلحة بين أفراد عائلتين، بسبب خلافات على قطعة أرض نتج عنها مقتل "ح.ا.أ" 18 عاما، حاصل على دبلوم، إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة كلا من "ع.أ.م" 21 عاما، طالب، بطلق ناري بالفخذ الأيمن و"م.ع.ع" 31 عامًا، عامل، بطلق ناري بالساعد الأيمن، وينتمون لعائلة "الجعافرة.، وطرف ثان "خ.س.ا" 45 عاما، عامل، و"أ.ح.ر" 21 عاما، عامل، و"ع.أ.ع.م" 30 عامًا، عامل، و"ج.إ.ر" 35 عامًا، عامل، ينتمون لعائلة "البكاكرة".



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما اتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزة الثاني، مما نتج عنه وفاة الأول من الطرف الأول، وتم ضبط بندقية آليه عيار 7.62×39 و17 طلقة من ذات العيار بحوزة الثاني من الطرف الثاني، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 66 أحوال المركز بتاريخه لوقف القيد وجاري العرض على النيابة لتباشر التحقيقات.