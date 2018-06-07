داعية سلفي: عمل المرأة شيء جميل (فيديو)



وأكد أنه لا مانع أن تعمل المرأة وتدرس وفقا للآداب الشرعية، متابعًا: " والدتي كانت موظفة.. وزوجتى بتعمل وعمل المرأة شئء جميل".





وأكد أنه لا مانع أن تعمل المرأة وتدرس وفقا للآداب الشرعية، متابعًا: " والدتي كانت موظفة.. وزوجتى بتعمل وعمل المرأة شئء جميل".

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء أنه يجوز أن يلعب الأطفال بصور "بطوط" ولكن لا يجوز تعليقها على حائط المنزل، مضيفًا: "الفوانيس على هيئة محمد صلاح حلال".