داعية سلفي: عمل المرأة شيء جميل (فيديو)
الخميس 07/يونيو/2018 - 03:49 ص
داليا الحسين
نفى الداعية السلفي سامح عبدالحميد، ما تردد أن ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، حرم صور "بطوط".
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء أنه يجوز أن يلعب الأطفال بصور "بطوط" ولكن لا يجوز تعليقها على حائط المنزل، مضيفًا: "الفوانيس على هيئة محمد صلاح حلال".
وأكد أنه لا مانع أن تعمل المرأة وتدرس وفقا للآداب الشرعية، متابعًا: " والدتي كانت موظفة.. وزوجتى بتعمل وعمل المرأة شئء جميل".
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء أنه يجوز أن يلعب الأطفال بصور "بطوط" ولكن لا يجوز تعليقها على حائط المنزل، مضيفًا: "الفوانيس على هيئة محمد صلاح حلال".
وأكد أنه لا مانع أن تعمل المرأة وتدرس وفقا للآداب الشرعية، متابعًا: " والدتي كانت موظفة.. وزوجتى بتعمل وعمل المرأة شئء جميل".