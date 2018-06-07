7 شخصيات كرهها الجمهور في مسلسلات رمضان 2018 (صور)

تزخر دراما رمضان بالعديد من الأعمال التى جذبت الجمهور الذى تعاطف مع أبطالها وبطلاتها، ولكن تضم تلك المسلسلات العديد من الشخصيات التى كرهها المشاهد بسبب الشر الذى تقدمه.





وهذه عدد من تلك الشخصيات التى كرهها الجمهور خلال دراما رمضان ..





1- حربي - مسلسل طايع

يقوم الفنان عمرو عبدالجليل بدور حربى أو الريس حربى كما يطلق عليه فى مسلسل طايع، وهو شخصية مكروهة من جانب المشاهدين بسبب المكائد التى يدبرها لبطل المسلسل الفنان عمرو يوسف، وأخيرًا لقيامه بقتل مهجة، والتى كانت تقوم بدورها الفنانة صبا مبارك.





2- عماد - مسلسل رحيم

يقوم بدوره الفنان صبرى فواز، ضمن أحداث مسلسل رحيم، من بطولة الفنان ياسر جلال، وهو شخصية مكروهة من المشاهدين بسبب كرهه لرحيم والشر الذى يدبره له.





3- منصور - مسلسل أيوب

يقوم بدوره الفنان محمد دياب ضمن أحداث مسلسل أيوب، مع النجم مصطفى شعبان، ويضمر الشر لبطل العمل (أيوب)، ويتسبب فى دخوله السجن.





4- هتلر - مسلسل نسر الصعيد





يقوم بالدور الفنان القدير سيد رجب، ضمن أحداث مسلسل نسر الصعيد، ويقوم بتدبير المؤامرات لبطل العمل الفنان محمد رمضان، كما يقتل والده الحاج صالح والذى يقوم بدوره أيضًا محمد رمضان.





5- عاكف - مسلسل كلبش 2

ضمر عاكف أبوالعز الجبالى (هيثم أحمد زكى) ضمن أحداث مسلسل كلبش2، الكره لسليم الأنصارى، والذى يلعب دوره الفنان أمير كرارة، فقام بقتل زوجته وشقيقته وتسبب فى إصابة والده بالشلل.





6- سمير العبد - مسلسل أبو عمر المصري

يقوم بالدور الفنان فتحى عبدالوهاب، ضمن أحداث مسلسل أبوعمر المصرى مع النجم أحمد عز، حيث استخدم نفوذه وقام بقتل عدد من الشخصيات فى المسلسل.





7- بشير - مسلسل مليكة

قام الفنان رامز أمير بتجسيد دور الإرهابى ضمن أحداث مسلسل مليكة حيث قام بتفجير الفرح، ما جعله يدخل ضمن قائمة الشخصيات المكروهة فى دراما رمضان.