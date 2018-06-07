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شاهد.. "قوات مكافحة الجوع" في محافظة الشرقية

الخميس 07/يونيو/2018 - 04:05 ص
شاهد.. قوات مكافحة الجوع في محافظة الشرقية
إحدى فتيات فريق مكافحة الجوع بالشرقية
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأربعاء، تقريرا عن مبادرة قام بها مجموعة شباب في الشرقية، تحمل اسم "قوات مكافحة الجوع".

ويعد الشباب وجبات وتوزيعها على عدد من الأسر المحتاجة، حيث يعدون في اليوم حوالي 300 وجبة.

وأشارت فتاة من الفريق، إلى أنهم بدأوا منذ 3 سنوات، وبدأوا بإعداد وجبات وتوزيعها على المشردين في الشوارع، ثم كبرت الفكرة، وأصبحوا مؤسسة متخصصة في الإطعام، ولكن مازالت تنتظر الإشهار.


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