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ختام الليالي الرمضانية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)

الخميس 07/يونيو/2018 - 01:23 ص
ختام الليالي الرمضانية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)
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شيماء عطية
 
قدمت الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مساء أمس الأربعاء النشاط الفني الأخير للمركز برئاسة المخرج القدير محمد الخولي وإشراف الأستاذ فارس عبد المنعم وذلك ببيت السحيمي بشارع المعز.

وقدمت الفرقة أروع الأغاني التراثية المصرية منها :"بيت العز"،"تم البدر بدري"،"عن العشاق" ،"بتسأل ليه علية"،"قلبي 

دليلي"،أنا في انتظارك" ،غناء المطربة أنغام مصطفى،وسط حضور جماهيري كبير من الشباب والأسر المصرية.
ختام الليالي الرمضانية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)
ختام الليالي الرمضانية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)
ختام الليالي الرمضانية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)
ختام الليالي الرمضانية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (صور)
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