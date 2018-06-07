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عاجل.. كلوب يحدد شرطه الوحيد لتدريب ريال مدريد

الخميس 07/يونيو/2018 - 01:25 ص
عاجل.. كلوب يحدد شرطه الوحيد لتدريب ريال مدريد
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منى العوضي
 

يعد يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي هو المرشح الأقرب لقيادة ريال مدريد الإسباني خلفًا لزين الدين زيدان بدايةً من الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن يورجن كلوب اشترط عودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد من أجل الموافقة على تدريب الفريق، خصوصًا بعد المستوى المميز الذي يقدمه الدولي الكولومبي مع بايرن ميونيخ الألماني.

جدير بالذكر فإن رئيس الريال فشل في الوصول لاتفاق مع مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو لتدريب الملكي، وتتواجد حاليًا أسماء عديدة على طاولة بيريز مثل جوتي وماسيميليانو أليجري، إلا إن الاختيار الأول لأبناء مدريد هو يورجن كلوب.


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