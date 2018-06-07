زعيم الجمهوريين بالكونجرس: لا يجدر بـ"ترامب" العفو عن نفسه

اعتبر زعيم الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، بول راين، أمس الأربعاء، أنه لا يجدر بالرئيس دونالد ترامب، أن يطبّق سلطة منح العفو الرئاسي على نفسه، لأن لا أحد بالولايات المتحدة "فوق القانون"، مناقضًا بذلك وجهة نظر "ترامب" القائلة: "إن صلاحية الرئيس في العفو عن نفسه حق مطلق له".





وردا على أسئلة حول هذه القضية خلال مؤتمر صحفي، أقرّ رئيس مجلس النواب، بأنه لا يملك "الجواب التقني" على هذا الجدل القانوني، مضيفا "بالطبع، الجواب هو أنه لا يجدر به القيام بذلك، وأن لا أحد فوق القانون".





وبذلك ينضم راين إلى الأصوات التى ارتفعت محذرة أو منددة، بعدما أعلن ترامب الاثنين أن لديه "الحق المطلق" فى العفو عن نفسه عند الاقتضاء، وذلك فى تغريدة حمل فيها على التحقيق حول التدخل الروسى فى حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.





ويصعّد الرئيس الأمريكي منذ أشهر هجماته على التحقيق الذي يجريه المدعى الخاص روبرت مولر، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالى (إف بي آي) والذى يحظى بالاحترام بين الديموقراطيين والجمهوريين-على حد سواء.





ودون "ترامب" على تويتر: "كما أكد العديد من خبراء القانون، لدى الحق المطلق فى العفو عن نفسي، لكن لماذا أقوم بذلك إذا لم ارتكب أى خطأ؟".





والتحقيق الذى يشمل تواطؤا محتملا بين فريق دونالد ترامب وموسكو واحتمال "عرقلة سير القضاء" من قبل الرئيس الأمريكي بمثابة سيف مصلت على ولايته الرئاسية.



