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أحمد موسى تعليقا على واقعة النادي السويسري: "هو انتوا اتضربتوا وجريتو"

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:32 ص
أحمد موسى تعليقا على واقعة النادي السويسري: هو انتوا اتضربتوا وجريتو
واقعة النادي السويسري
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نعيم يوسف
 
علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجوم الذي تم على حفل إفطار الحركة المدنية، في النادي السويسري، قائلا: "هل صورتوا اللي اعتدوا عليكم".

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الأربعاء، أنتم تقولون إن المعتدين كانوا خمسة أشخاص ومعهم سيدة، فهل لم تستطيعوا أن تمسكوا أحدا منهم؟؟ "هو انتوا اتضربتوا وجريتو".

وتابع: "يعني هما دول عفاريت دخلت وضربت وجريت ومحدش مسكهم؟"، لافتا إلى أن ذلك كان سيساعد الأمن في القبض عليهم.


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