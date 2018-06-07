الأمريكية إليز ليبيك لـ"الفجر الفني": بحب فيروز وبسمع عمرو دياب وشيريهان نجمة عظيمة

قالت عازفة البيانو والمطربة الأمريكية اليز ليبيك، إ نها تعشق فيروز، وجمعها لقاء بالفنانة شيريهان مشيرًة إلى أنها فنانة عظيمة، وأنها تسمع الهضبة عمرو دياب، وأيضا أحمد عدوية.





وأضافت اليز، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أ نها انتهت من تصوير أحدث كليباتها الذي يحمل اسم "سقارة" واختارت أن تصوره في مصر بين المعالم السياحية المختلفة، بتوقيع المخرج جريجوري.





أغنية "سقارة" باللهجة المصرية، من كلمات وألحان "Elise Lebec"، توزيع وهندسة صوتية معتز ندا، من إنتاج "بلورو فيلم"، وتم تسجيلها باستوديو " صوت الحب".





يشار إلى أن "Elise Lebec" قامت بتغيير اسمها ليصبح بالمصري "سقارة" وهو ذات الاسم الذي اختارته لألبومها المصري الثاني الذي تقف حاليا على التحضيرات النهائية له، تمهيدا لطرحه في الفترة المقبلة، وهو من كلماتها وألحانها، وتتعاون به مع الشاعر نصر الدين ناجي، والملحن أحمد جنيدي، والملحن إيهاب عبد الواحد، والموزع الموسيقي معتز ندا، كما تقدم به ثلاثة "ديوهات" الأول مع فريق "بساطة"، والثاني مع نقيب المنشدين الشيخ محمود التهامي، والثالث مع الفنان وائل الفشني.