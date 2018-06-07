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داعية سلفي: إيناس الدغيدي شيطان وأفكارها جنسية

الخميس 07/يونيو/2018 - 01:18 ص
داعية سلفي: إيناس الدغيدي شيطان وأفكارها جنسية
الشيخ سامح عبدالحميد - الداعية السلفي
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جهاد جمال
 
قال الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي، إن المخرجة إيناس الدغيدي شيطان ولكن ليس على هيئة إمرأة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، الدغيدي ماجنة، وأفكارها جنسية واضحة، وتدعوا للرذيلة والأفعال الفاحشة.

وتابع الداعية السلفي، قول الدغيدي بأن أفضل شيء هو أوامر الشيطان، يحتاج إلى مجلس شرعي من الأزهر الشريف ليدرس قولها ذلك وبيان ما إذا كانت تكفر بسببه أم لا.
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