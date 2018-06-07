داعية سلفي: إيناس الدغيدي شيطان وأفكارها جنسية



وتابع الداعية السلفي، قول الدغيدي بأن أفضل شيء هو أوامر الشيطان، يحتاج إلى مجلس شرعي من الأزهر الشريف ليدرس قولها ذلك وبيان ما إذا كانت تكفر بسببه أم لا.



وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، الدغيدي ماجنة، وأفكارها جنسية واضحة، وتدعوا للرذيلة والأفعال الفاحشة.