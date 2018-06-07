10 معلومات عن الإمبراطورة التى يحمل اسمها مسلسل ليالى أوجينى

حقق مسلسل "ليالى أوجينى" نجاحًا كبيرًا خلال سباق دراما رمضان هذا العام، بسبب الصورة الكلاسيكية الرائعة التى يقدمها وتعود بنا لحقبة زمنية يشتاق إليها الكثير من الجمهور، ورغم النجاح الكبير الذى حققه المسلسل إلا أن أغلب مشاهديه لا يعلمون قصة "أوجيني"، والتى سمى المسلسل على اسمها.

-نالت أوجينى شهرة كبيرة فى مصر بعد أن زارتها بصحبة زوجها فى حفل افتتاح قناة السويس عام 1869 وقت حكم الخديو إسماعيل، وهو الحفل الأسطورى الذى جهَّز له إسماعيل ميزانية ضخمة كلفت الخزينة المصرية الكثير من الديون.

-هي الإمبراطورة أوجينى دى مونيتو كوتيسه، زوجة الإمبراطور الفرنسى نابليون الثالث، الذى حكم فرنسا فى الفترة التى عاصرت حكم الخديو إسماعيل فى مصر.

-كان إعجاب الخديوي إسماعيل كبيرًا بالإمبراطورة أوجيني، إعجابًا يعود لوقت دراسته فى فرنسا، حيث وقع فى حبها بسبب جمالها البارع، ولم تكن وقتها قد أصبحت الإمبراطورة.





-ظهر إعجاب إسماعيل بـ"أوجينى" خلال اهتمامه بها عند مجيئها لحضور الحفل، حيث وقف فى استقبالها بميناء بورسعيد وأمر بإطلاق اسمها على الرصيف الذى هبطت عليه سفينتها، وحتى عندما بدأ الحفل دخل الخديو وبجانبه الإمبراطورة فى سلوك ضايق كثيرًا زوجَها.





-وقع خلاف بينهما بعد أن اتهمها أنها تمادت فى تشجيعه على ذلك.