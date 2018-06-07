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مدرب كروتوني يدافع عن دوناروما وأليسون

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:59 ص
مدرب كروتوني يدافع عن دوناروما وأليسون
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ريهام عبد المحسن
 

خلال مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت التي تتخذ من روما مقراً لها، ناقش مدرب سامبدوريا السابق وكروتوني والتر زينجا مستوى حراس المرمى في الدوري الإيطالي.

وقال زينجا في التصريحات التي نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي : " دوناروما؟ والآن بعد أن أصبح يساوي 70 مليون يورو، يصفه الجميع بدونارومت. قبل ذلك كان ببساطة دوناروما. يجب أن يكون لديه القوة للتعامل مع مثل الضغوط الواقعة على كاهله. لديه قدر لا يصدق من الضغط حوله. لقد نسي الجميع أن الصبي يبلغ من العمر 19 عامًا فقط. عندما كنت في ال 19 من عمري، كنت العب على سبيل الاعارة لنادي ساليرنيتانا، بينما هو يلعب لميلان. على أي حال، إذا كنت أنا ريال مدريد فسوف أفكر في التوقيع معه. إنقاذه لكرة ميليك في سان سيرو يظهر أنه ليس حارس مرمى عادي". 

واختتم زينجا تصريحاته قائلاً :"أليسون هو الأكثر إصرارا. إنه سيد منطقة جزاءه في كل حالة ".

يذكر أن زينجا حاليا عاطل عن العمل بعد أن أقالته إدارة كروتوني بعد فشله في البقاء بهم في الدوري الإيطالي الممتاز.
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