عاجل.. "ترامب" يعقد مباحثات ثنائية مع "ماكرون" ورئيس الوزراء الكندي





أعلن كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض، لاري كادلو، عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، التي تنطلق بعد غد الجمعة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس المجلس الاقتصادي الوطني، بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، دافع فيه عن الإجراءات التجارية الأخيرة للرئيس الأمريكي، وألمح خلاله إلى أن واشنطن قد لا تلتزم بأى من قرارات منظمة التجارة العالمية، قائلا إن المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف لن تحدد السياسة الأمريكية، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.





وأوضح أن إدارة "ترامب" تظل مهتمة بمنظمة التجارة العالمية وتعمل على حل بعض منازعتها التجارية من خلال المنظمة، لكن ما يحكمها فى هذه المسألة هي المصلحة القومية أكثر من أي شيء آخر .





وجاء المؤتمر الصحفي، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي لمواجهة قادة الدول الحليفة المستائين من الإجراءات الأخيرة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ويأتى كذلك بعد ساعات من نشر منظمة التجارة العالمية شكاوى رسمية تقدمت بها كندا والاتحاد الأوروبى ضد التعريفة الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة رسميا على وارادتها من الصلب والألمونيوم الأسبوع الماضي.





ودافع "كادلو" عن إجراءات ترامب التجارية مؤكدا أنه من أقوى المصلحين التجاريين خلال العشرين سنة الماضية، كما توقع أن يتمكن ترامب من حل الخلافات مع حلفاء الولايات المتحدة فى قمة مجموعة السبع التى يجتمع فيها ترامب مع قادة كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، وقال إنه يعتبر الخلافات القائم أقرب ما تكون إلى مجرد "مشادة عائلية".





وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أن تدابير للرد على القرار الأمريكي تتضمن فرض تعريفة جمركية على ما قيمته 3.3 مليار دولار أمريكي من السلع الأمريكية ستكون جاهزة في يوليو المقبل، فيما أقرت كندا قائمتها من التعريفات الجمركية المضادة للسلع الأمريكية.



