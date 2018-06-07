رئيس هيئة استاد القاهرة: مران منتخب مصر الأخير "بدون جمهور"





أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي أنه لن يكون هناك حضور جماهيري في المران الأخير لمنتخب مصر قبل بطولة كأس العالم والذي سيقام الأحد المقبل، وذلك بناءًا علي قرارات الأمن.





وأضاف "درويش" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "سيتم طباعة 6 آلاف دعوة لرموز الرياضة ونواب البرلمان والشخصيات العامة لحضور المران الأخير للفراعنة قبل المونديال".





وتابع: "هناك اقتراح بنزول الشخصيات العامة للملعب لمصافحة اللاعبين ودعمهم قبل السفر لروسيا".





وأتم: "استاد القاهرة الدولي جاهز لإستقبال الجماهير من مختلف الفئات في مباريات الموسم المقبل، وسيكون الاستاد متاح أمام جميع الأندية التي ترغب خوض مبارياتها عليه وليس الأهلي والزمالك فقط".



