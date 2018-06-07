ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس هيئة استاد القاهرة: مران منتخب مصر الأخير "بدون جمهور"

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:52 ص
رئيس هيئة استاد القاهرة: مران منتخب مصر الأخير بدون جمهور
طباعة
علاء خليف
 

أكد علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي أنه لن يكون هناك حضور جماهيري في المران الأخير لمنتخب مصر قبل بطولة كأس العالم والذي سيقام الأحد المقبل، وذلك بناءًا علي قرارات الأمن.

وأضاف "درويش" في تصريحات لبرنامج "الحريف": "سيتم طباعة 6 آلاف دعوة لرموز الرياضة ونواب البرلمان والشخصيات العامة لحضور المران الأخير للفراعنة قبل المونديال".

وتابع: "هناك اقتراح بنزول الشخصيات العامة للملعب لمصافحة اللاعبين ودعمهم قبل السفر لروسيا".

وأتم: "استاد القاهرة الدولي جاهز لإستقبال الجماهير من مختلف الفئات في مباريات الموسم المقبل، وسيكون الاستاد متاح أمام جميع الأندية التي ترغب خوض مبارياتها عليه وليس الأهلي والزمالك فقط".

المزيد عن: منتخب مصر مصر كورة كرة رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 12:50:06 AM