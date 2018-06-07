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الرياض وأبو ظبي ينشآن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" (صور)

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:45 ص
الرياض وأبو ظبي ينشآن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي (صور)
جانب من اللقاء
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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب وصوله إلى مدينة جدة.
 
وترأس كل من الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، معلنين الهيكل التنظيمي للمجلس الذي تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي.

ومن المقرر أن يتابع المجلس تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة وصولاً لتحقيق رؤيته في إبراز مكانة الدولتين، ووقع كل من الجانبين على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وأفادت قناة العربية، بأنه تم توقيع 20 اتفاقية بين السعودية والإمارات والإعلان عن 44 مشروعا مشتركا.
الرياض وأبو ظبي ينشآن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" (صور)
الرياض وأبو ظبي ينشآن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" (صور)
الرياض وأبو ظبي ينشآن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" (صور)
الرياض وأبو ظبي ينشآن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" (صور)
الرياض وأبو ظبي ينشآن "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" (صور)
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