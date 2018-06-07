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مدرب بلجيكا: محمد صلاح سيزيد هجوم مصر قوة وتأثيرا

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:40 ص
مدرب بلجيكا: محمد صلاح سيزيد هجوم مصر قوة وتأثيرا
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كيرلس مدحت
 

 

أثنى مارتينز المدير الفني للمنتخب البلجيكي على قيادة كوبر لمنتخب مصر في المباراة التي انتهت 0-3 لبلجيكا وديا استعدادا لكأس العالم.

 

وأشاد مارتينز بكوبر خاصة فيما أجراه من تعديلات خلال الشوط الثاني مما أسهم في ارتفاع الآداء العام للفراعنة، مشيرا إلى أنه يعتقد أن إضافة محمد صلاح على هجوم الفريق المصري سيزيده قوة وتأثيرا بكل تأكيد.

 

في الوقت نفسه أكد مارتينيز أنه لم يتفاجأ من النتيجة بل عمل عليها وسيؤكد جدارة فريقه خلال مباراته الودية الأخيرة أمام كوستاريا الاثنين المقبل .

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