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أكرم حسني عن مسلسل "الوصية": مستمرين بفضل تشجيعكم

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:36 ص
أكرم حسني عن مسلسل الوصية: مستمرين بفضل تشجيعكم
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شيماء عطية
 
أعلن الفنان أكرم حسني عن قرب انتهاء تصوير مسلسل "الوصية"، مؤكدًا أن استمرارهم بفضل تشجيع الجمهور.

وغرد "أكرم" عبر موقع التغريدات "تويتر": "قربنا نخلص تصوير، يا رب نكون قدرنا نعمل حاجة تبسطكوا والأسرة كلها تقدر تتفرج عليها، مستمرين بفضل تشجيعكم، الوصية".

"الوصية" تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من ريم مصطفى وأكرم حسني وأحمد الأمين.
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