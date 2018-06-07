"موت البطل" يكتب نهاية 3 مسلسلات رمضانية.. تعرف عليهم





1-كلبش 2

شهدت أحداث مسلسل كلبش موت العديد من الشخصيات، ففى بداية المسلسل توفيت زوجته وأخته، بعد أن قام مجموعة من الإرهابيين بتفجير منزله، ثم لحق بهما عدد كبير من الضباط كضحايا للعمليات الإرهابية، وأيضًا مصرع العديد من الإرهابيين والمجرمين، ما جعل المشاهدين يتوقعون موت "سليم الأنصاري" فى نهاية المسلسل، والذى يجسد دوره الفنان أمير كرارة.





2-طايع

بعد موت "فواز" الذى يؤدى دوره أحمد داش، ثم "مهجة" التى تجسد دورها النجمة صبا مبارك، ولحق بهما "ضاحي"، واشتدت العداوة بين "طايع"، بطل العمل الذى يقوم بدوره الفنان عمرو يوسف، و"الريس حربي" الذى يؤدى شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل، توقع المشاهدون موت "طايع" فى نهاية المسلسل، كنتيجة طبيعية لتلك الأحداث المشتعلة





3-رحيم

الشخصية التى يجسدها الفنان ياسر جلال فى مسلسل "رحيم" تعمل فى مجال غسيل الأموال وتهريبها، والعديد من الأنشطة غير المشروعة، وتعرض للسجن ثم خرج لينتقم، فمن المتوقع أن تكون نهايته الموت، خاصة أنه يتعرض لكثير من المطاردات الخطرة، والتى قد تؤدى فى النهاية إلى موته أو على الأقل سجنه مرة أخرى.

شهد عدد من المسلسلات الرمضانية هذا العام صراعات مختلفة، أدت إلى موت كثير من شخصيات العمل ضمن سياق الأحداث، خلال الحلقات التى تم عرضها حتى الآن، الأمر الذى أثار الجدل على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، وجعل متابعى تلك المسلسلات يتوقعون موت البطل فى نهاية المسلسل، ولهذا حرصنا على أن نقدم لكم أهم الأعمال الدرامية المتوقع موت بطلها.