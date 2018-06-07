رئيس جامعة القاهرة: المصريون حولوا العلم لأسطورة (فيديو)









قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المصريين حولوا العلم لأسطورة، لافتًا إلى أن العلم في الخارج عبارة عن عملية إبداع تمر باستنتاجات للوصل إلى المعلومة.وتابع "الخشت"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الاربعاء، أن الفكرة الشائعة بأن سقوط التفاحة على نيوتن هي سبب قانون الجاذبية ليس لها أي أساس، وهذه هي مشكلة العقلية المصرية.وأشار إلى أن الحفظ والتلقين هو سبب الإرهاب والتخلف وتدهور العملية التعليمية، لافتًا إلى ضرورة تعليم الطالب الإستنتاج والوصول إلى الحقائق بنفسه.