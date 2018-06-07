ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس جامعة القاهرة: المصريون حولوا العلم لأسطورة (فيديو)

الخميس 07/يونيو/2018 - 02:55 ص
رئيس جامعة القاهرة: المصريون حولوا العلم لأسطورة (فيديو)
الدكتور محمد الخشت - رئيس جامعة القاهرة
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن المصريين حولوا العلم لأسطورة، لافتًا إلى أن العلم في الخارج عبارة عن عملية إبداع تمر باستنتاجات للوصل إلى المعلومة.

وتابع "الخشت"، خلال حواره ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الاربعاء، أن الفكرة الشائعة بأن سقوط التفاحة على نيوتن هي سبب قانون الجاذبية ليس لها أي أساس، وهذه هي مشكلة العقلية المصرية.

وأشار إلى أن الحفظ والتلقين هو سبب الإرهاب والتخلف وتدهور العملية التعليمية، لافتًا إلى ضرورة تعليم الطالب الإستنتاج والوصول إلى الحقائق بنفسه.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد تقديم استقالتها.. هل يجدد الرئيس السيسي الثقة في حكومة "إسماعيل"
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
x
21:00
كوستاريكا - أساسي
البرتغال - أساسي
x
21:15
الجزائر - أساسي
أيسلندا - أساسي
x
22:00
غانا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/7/2018 4:40:24 AM