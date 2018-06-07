"نشأت الديهي" يكشف عن أول خائن يرفع دعوة قضائية ضد مصر (فيديو)







قال الإعلامي نشأت الديهي، إن إبراهيم منير، مهندس التنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، هو أول مصري خائن نادى برفع دعوة قضائية ضد مصر بالأمم المتحدة بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف خلال تقديم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten" مساء الأربعاء، أن إبراهيم منير التلقى بالرئيس التركي أردوغان للحصول على تمويل لجماعة الإخوان لتنفيذ عمليات داخل مصر، وتمت الموافقة بدعم فوري 20 مليون دولار.



