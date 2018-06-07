مصرXيوم.. منى البرنس تكشف تفاصيل التحقيق معها

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها ما تضمنه اجتماع الحكومة، وتفاصيل التحقيق مع منى البرنس، بالإضافة إلى كشف الإعلامية ريهام سعيد كواليس حبسها.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

الحد من الزيادة السكانية على رأس مناقشات اجتماع الحكومة

قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم ناقش استراتيجية الحد من الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "سلطان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن الحكومة ناقشت أيضًا اعادة تأهيل محطات الصرف الصحي بقروض تصل قيمته لـ53 مليون دولار أمريكي للتخلص من مياه الصرف الصحي وزيادة الإنتاج الزراعي، وهذا المشروع يغطي تكلفة 6 محطات ضخ، ومعدات مساعدة لـ10 محطات أخرى.

تفاصيل التحقيق مع منى البرنس

علقت الدكتورة منى البرنس، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة قناة السويس، على قرار فصلها من الجامعة بعد انتشار صورة وفيدوهات رقص لها على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة: "القرار مش مكتوب فيه بالظبط سبب فصلي"، لافتة إلى أن التهم الموجهة إليها بسبب إحالتها للتحقيق تتمثل في الظهور في برامج تلفزيونية دون إذن من الجامعة، ونشر فيدوهات مشينة، والسفر إلى لبنان بدون إذن، والخروج من المقرر.

وتابعت "البرنس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أنها لم تحصل على إخطار كتابي من الجامعة يتضمن فكرة حصولها على إذن لظهورها في البرامج التلفزيونة، مشيرة إلى أن التحقيق معها استمر 5 ساعات، وتدرج إلى صفحتها الشخصية على الفيس بوك.

كواليس حبس ريهام سعيد

تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" غدًا الخميس.

وتكشف "سعيد"، خلال حوارها بالبرنامج، كواليس حبسها، وتعترف اعترافات لأول مرة، وتوضح حقيقة بيعها لفريق إعداد برنامج "صبايا الخير".

يُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.



