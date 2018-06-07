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محمد هنيدي عن مارد راجع: "عمرو حسني هيدبلج أول جزأين"

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:10 ص
محمد هنيدي عن مارد راجع: عمرو حسني هيدبلج أول جزأين
محمد هنيدي
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شيماء عطية
 
أكد الفنان محمد هنيدي على عودة الكاتب عمرو حسني للمشاركة في كتابة حوارات فيلم "شركة المرعبين المحدودة".

وغرد "هنيدي" عبر "تويتر": "‏عمرو حسني من أفضل وأكتر المبدعين اللي كتبوا حورات أفلام ديزني بالمصري، وهو اللي كتب الحوار العظيم لشركة المرعبين المحدودة، ‏والخبر الحلو عمرو معانا برده في إعادة دبلجة مشاهد من الجزأين الأول والتاني".
محمد هنيدي عن مارد راجع: "عمرو حسني هيدبلج أول جزأين"
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