محمد هنيدي عن مارد راجع: "عمرو حسني هيدبلج أول جزأين"
الخميس 07/يونيو/2018 - 12:10 ص
شيماء عطية
أكد الفنان محمد هنيدي على عودة الكاتب عمرو حسني للمشاركة في كتابة حوارات فيلم "شركة المرعبين المحدودة".
وغرد "هنيدي" عبر "تويتر": "عمرو حسني من أفضل وأكتر المبدعين اللي كتبوا حورات أفلام ديزني بالمصري، وهو اللي كتب الحوار العظيم لشركة المرعبين المحدودة، والخبر الحلو عمرو معانا برده في إعادة دبلجة مشاهد من الجزأين الأول والتاني".
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