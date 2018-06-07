نيللي كريم: "الجيل الحالي كله عنده زهايمر مبكر"

قالت الفنانة نيللي كريم إنها تؤمن بالحسد، خاصة أنه مذكور في القرءان الكريم، مبررة في الوقت نفسه سبب ابتعادها عن عالم رقص الباليه.





وأضافت نيللي، في حوارها مع جيهان عبدالله، على نجوم إف إم، عبر برنامج "بحب السيما": "أنا مش بعيش في ذكرياتي وأعتقد الجيل الحالي كله عنده زهايمر مبكر، وحتى الحاجات السيئة بنساها سريعا وبغفر قلبي أبيض، ودائما بقابل الناس بالروح وبشوفهم روحهم قريبة مني ولا لأ، وفيه ناس مجرد ما تقعدي معاهم تشعرين بكيمياء خاصة بينكما".





واستطردت: "السحر والحسد مذكورين في القرآن الكريم وبالتأكيد فيه ناس داخلهم نفسيه سيئة وعينهم وحشة، ولكن الدجل والشعوذة لم أتعرض لهما ولكن بصدق إن فيه ناس دعواتهم فيها البركة، لم يقل لي أحد نبوءة عن حياتي من قبل ولكن أؤمن كما بالدعوات الصادقة".





وعن فيلمها "بشتري راجل"، قالت: "أنا شايفة إن لا الست المفروض تشتري راجل ولا العكس، المفروض الاثنين يشتروا خواطر بعض".





وعن ابتعادها عن عالم رقص الباليه، أوضحت: "لم أعتزل ولكن الفكرة في الوقت الذي لم يعد متاحًا والمسرح يعني التزام مواعيد وتدريبات يوميًا وهذا ليس متاح حاليًا، مقدرش أعمل الاثنين".