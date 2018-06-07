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مقدم البلاغ ضد "منى المذبوح" يكشف عن آخر المستجدات بالقضية (فيديو)

الخميس 07/يونيو/2018 - 04:08 ص
مقدم البلاغ ضد منى المذبوح يكشف عن آخر المستجدات بالقضية (فيديو)
منى المذبوح
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جهاد جمال
 
قال المستشار عبدالفتاح ناصر، إنه رسميًا تم إحالة "منى المذبوح للمحاكمة العاجلة، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية لم تتدخل بأي شكل. 

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية، إن التقرير الذي انتشر على السوشيال ميديا حول الحالة النفسية للمذبوح لن يعتد به لكونه خرج عن طبيب خاص، مضيفًا ولكن حال عرضه على القضاء المصري سوف يعرضها للوضع داخل مستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة لبيان حالتها. 

وأضاف أن موضوع المذبوح أمام القضاء الآن ولا يوجد أحد يحق له التسامح باسم الشعب المصري، مشيرًا إلى أن بعض الإعلاميين اللبنانين حاولوا التدخل لتهدئة الموقف وترحيلها، موضحًا أن تقرير الحالة النفسية الذي انتشر صادر تحت طلب عائلتها كمحاولة منهم لعدم معاقبتها.


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