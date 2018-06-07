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كورتوا : حرمنا الفراعنة من 5 فرص اليوم

الخميس 07/يونيو/2018 - 12:01 ص
كورتوا : حرمنا الفراعنة من 5 فرص اليوم
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ريهام عبدالمحسن
 
أشاد كورتوا حارس مرمى تشيلسي ومنتخب بلجيكا بمستوى منتخب مصر عقب الودية التي جمعت بينهما وخسرتها مصر بثلاثية نظيفة.

وقال كورتوا في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"قدمنا مباراة جيدة وتمكنا من تسجيل 3 أهداف في فريق لا يقبل أهداف بسهولة وحرمنا مصر من 5 فرص ولم اشعر أنها مباراة سهلة خصوصاً في الشوط الثاني مع نزول تريزيجيه الذي شكل خطر علينا".

وأضاف :"صلاح لاعب كبير وأتمنى أن يكون جاهزاً لكأس العالم". 

واختتم كورتوا تصريحاته قائلاً :"لا استطيع مقارنة تونس بمصر لأن كل منتخب لديه لاعبين ولديهم إمكانيات وفوراق مختلفة عن المنتخب الآخر".
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