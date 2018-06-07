كورتوا : حرمنا الفراعنة من 5 فرص اليوم



وقال كورتوا في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت :"قدمنا مباراة جيدة وتمكنا من تسجيل 3 أهداف في فريق لا يقبل أهداف بسهولة وحرمنا مصر من 5 فرص ولم اشعر أنها مباراة سهلة خصوصاً في الشوط الثاني مع نزول تريزيجيه الذي شكل خطر علينا".



وأضاف :"صلاح لاعب كبير وأتمنى أن يكون جاهزاً لكأس العالم".



واختتم كورتوا تصريحاته قائلاً :"لا استطيع مقارنة تونس بمصر لأن كل منتخب لديه لاعبين ولديهم إمكانيات وفوراق مختلفة عن المنتخب الآخر".

أشاد كورتوا حارس مرمى تشيلسي ومنتخب بلجيكا بمستوى منتخب مصر عقب الودية التي جمعت بينهما وخسرتها مصر بثلاثية نظيفة.