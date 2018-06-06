يوسف الشريف يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ محمد صلاح
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:54 م
شيماء عطية
قال الفنان يوسف الشريف، إن منتخب مصر لكرة القدم لن يتمكن من لعب مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم أمام أوروجواي دون مشاركة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.
ونشر "يوسف" عبر موقع التغريدات "تويتر" صور تجمعه بـ"صلاح"، وغرد: "شد حيلك بقى يا بطل عايزين بكره نسمع اخبار حلوه ان الاوان ترجع ان شاء الله ونقولك حمدالله على السلامه موضوع ان احنا نلعب ماتش أوروجواي من غيرك ده للأسف مش هينفع.مش قادر ابلعه ".
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