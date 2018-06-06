صحيفة إسبانية: ديمبلي مفتاح برشلونة لضم صلاح

فشل العملاق الكتالوني في ضم أنطوان جريزمان من صفوف نادي أتلتيكو مدريد بسبب تمسك إدارة ناديه ببقائه هذا الصيف، لذلك تتجه إدارة البارسا إلى التعاقد مع محمد صلاح.





أكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن إدارة برشلونة تريد توجيه ضربة قوية لمنافسها التقليدي ريال مدريد بالتعاقد مع الفرعون المصري صلاح من ليفربول.





وقالت الصحيفة الإسبانية إن برشلونة يرغب في ضم محمد صلاح مقابل رحيل المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي ودفع 100 مليون يورو لإدارة نادي ليفربول الإنجليزي.