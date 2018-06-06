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شاهد.. إطلالة جذابة لـ جيهان خليل في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:46 م
شاهد.. إطلالة جذابة لـ جيهان خليل في أحدث جلسة تصوير
جيهان خليل
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أحمد رمضان متولي
 

أجرت الفنانة جيهان خليل، جلسة تصوير جديدة بملابس كاجوال بألوان مبهجة فى لوك متميز ومختلف، أضفى عليها مزيدا من الأنوثة والجمال، وذلك تزامنا مع حلول موسم الصيف.

 

جاءت فى خلفية التصوير الجديدة سيارة فارهة ومناظر طبيعية تتخللها مساحات خضراء وذلك بعدسة محمد الكشكي ومكياج تسنيم النجار وكوافير كارلوس طلعت وبتنسيق عمرو حسين.

 

يذكر أن الفنانة جيهان خليل تشارك في مسلسل "أبواب الشك" أمام الفنان خالد سليم والمقرر عرضه قريبا.

شاهد.. إطلالة جذابة لـ جيهان خليل في أحدث جلسة تصوير
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