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أبو العلا يطمئن على وردة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:46 م
أبو العلا يطمئن على وردة
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محمد الصو
 

حرص محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للإطمئنان على عمرو وردة، عقب خروجه بمباراته أمام بلجيكا وديًا.


وانفرد أبو العلا مع اللاعب، عقب نهاية المباراة واستفسر منه عن إصابته، والتي أكد خلالها اللاعب بأنه اشتكى من شد في العضلة الخلفية خلال المباراة الودية.


ومن المقرر أن يخضع اللاعب، لأشعة للإطمئنان على إصابته قبل العودة إلى القاهرة صباح غدٍ الخميس.


وكان المنتخب الوطني تلقى هزيمة أمام بلجيكا، بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الملك بودان، ضمن الاستعدادات الختامية لنهائيات كأس العالم والمقرر إقامتها بروسيا منتصف يونيو الجاري.

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