تركيا تؤجل ملء سد "أليسو" إلى الشهر المقبل





أكد وزير الغابات والمياه التركي ويسل أر أوغلو، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أصدر تعليمات بتأجيل موعد ملء سد أليسو حتى شهر يوليو المقبل، وأن بلاده بدأت بتزويد العراق بحصته من المياه.





ولفت أر أوغلو، عقب لقائه نظيره العراقي في أنقرة، إلى أن تركيا كانت تخطط لملء السد في الظروف العادية العام الماضي، ولكن الحكومة العراقية طلبت تأجيل ذلك إلى 2018، بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد في 2017.





وأوضح الوزير التركي، أن بلاده وافقت على الطلب وأجلت تعبئة السد حتى الأول من يونيو الجاري، وأن العملية تزامنت مع الحفاظ على المياه بشكل جزئي وليس كلي.





وقال: "الرئيس أردوغان، قبل أيام، طلب تأخير موعد ملء السد حتى 1 يوليو المقبل، وقال: لا يمكن حبس المياه في رمضان"، مشيرا إلى أن المسؤولين الأتراك المشرفين على عملية الملء قاموا بفتح بوابات السد.





وأشار إلى أن تركيا عانت من جفاف عام 2014، ومع ذلك واصلت منح المياه للعراق وسوريا رغم ذلك.





وشدد آر أوغلو، على أن سد أليسو، أقيم بهدف توليد الطاقة.





أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أن تركيا أبلغت بغداد بتأجيل ملء سد أليسو، إلى يونيو المقبل، بدلا من مارس عام 2018.



