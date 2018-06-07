عاجل.. "أحمد موسى" يكشف عن موعد انضمام "محمد صلاح" للمنتحب (فيديو)
الخميس 07/يونيو/2018 - 12:22 ص
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد انضمام اللاعب محمد صلاح، إلى المنتخب المصري لكرة القدم، استعدادًا للمشاركة في مونديال روسيا 2018.
وأوضح خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "صلاح" عاد إلى أرض الوطن اليوم، وسينضم للمنتخب يوم الجمعة قبل السفر إلى روسيا، مشيرًا إلى أنه سيذهب لأسرته لمدة يومين ثم ينتظم مع المنتخب الذي سيسافر يوم 10 من الشهر الجاري.
وأكد أن هناك نسبة كبيرة أن ينضم "صلاح" للمباراة الأولى للمنتخب، مضيفا: "محتاجين محمد صلاح.. والمنتخب يحتاج الـ100 مليون مصري للوقوف بجانبه".
وحول خسارة المنتخب أمام بلجيكا في المباراة الودية قال: "مش عايزين هجوم أو انتقاد.. المنتخب رايح روسيا".
وأوضح خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن "صلاح" عاد إلى أرض الوطن اليوم، وسينضم للمنتخب يوم الجمعة قبل السفر إلى روسيا، مشيرًا إلى أنه سيذهب لأسرته لمدة يومين ثم ينتظم مع المنتخب الذي سيسافر يوم 10 من الشهر الجاري.
وأكد أن هناك نسبة كبيرة أن ينضم "صلاح" للمباراة الأولى للمنتخب، مضيفا: "محتاجين محمد صلاح.. والمنتخب يحتاج الـ100 مليون مصري للوقوف بجانبه".
وحول خسارة المنتخب أمام بلجيكا في المباراة الودية قال: "مش عايزين هجوم أو انتقاد.. المنتخب رايح روسيا".
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