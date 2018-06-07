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بعد فصل "البرنس".. رئيس مجلس التأديب: ليس من حقها الدعوة لتعظيم إبليس

الخميس 07/يونيو/2018 - 04:14 ص
بعد فصل البرنس.. رئيس مجلس التأديب: ليس من حقها الدعوة لتعظيم إبليس
صورة أرشيفية
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كساب أحمد
 
قال الدكتور أسامة مسعود، نائب رئيس جماعة السويس، ورئيس مجلس التأديب، إن مجلس التأديب بالجامعة عبارة عن محكمة، ويحق لأي استاذ جامعي يحصل على حكم من هذا المجلس أن يطعن عليه في المحكمة الإدارية العليا.

وتابع "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن الدكتورة منى البرنس الأستاذ بجامعة السويس حصلت على براءة في الكثير من التهم المواجهة إليها مثل سفرها بدون إذن الجامعة، وتم إدانتها بسبب مخالفة قانون الجامعة الذي ينص على أن عضو هيئة التدريس له هيبة ووقار، وأن من شروط تعينه وإستمراره في الوظيفة هي استمرا الهيبة والوقار، لافتًا إلى أن "البرنس" اعترفت بنشر صورها بالمايوه وفيدوهات الرقص على الإنترنت، ولم تنفي ذلك.

وأضاف:"الحرية الشخصية أن ترقص "البرنس"، وتفعل ما تشاء خارج الجامعة، لكن نشرها لصورها بالرقص وتأكيدها على ذلك أمر آخر تمامًا "

وأشار إلى أن "البرنس" له الحرية في أعتقاد ما تشاء، لكن ليس من حقها نشر أي معتقد في الجامعة مثل تعظيم إبليس أو الدعوة للإلحاد.
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