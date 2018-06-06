أطعمة تدوم صلاحيتها لسنوات بعد تخزينها‎.. أبرزها "المكسرات"!

تجميد الطعام من أفضل الطرق للحفاظ عليه طازجًا وصالحًا للاستخدام لمدة أطول، إضافة إلى الاستفادة منه في غير موسمه، كما توفر هذه الطريقة الأموال الطائلة، وهناك طرق أخرى لتخزين الطعام، لكنها تخضع لقواعد لا بد من اتباعها، والاهتمام بتطبيق شروط الأمان والسلامة الصحيحة.





فيما يلي، سنقترح عليك تخزين بعض الأطعمة، ونطلعك على سنوات صلاحيتها إذا خزنت داخل الفريزر.





الأعشاب: عامان

قبل تخزين الأعشاب في الفريزر، عليك بطحنها ووضعها في العلبة المخصصة لمكعبات الثلج، مع إضافة الماء أو زيت الزيتون إليها، وينصح نيكي شارب، مؤلف كتاب "حضري الطعام بطريقتك لتخفيف وزنك" بإضافة الماء أو النعناع إلى الأعشاب، لتحتفظي بها لمدة عامين كاملين.





الفواكه المجمدة: عام واحد

تقول بيث وارن، مؤلفة أسرار فتاة كوشير: "لا شك أن الفواكه الطازجة أفضل بكثير من المجمدة، لكنك قد تحتاجين لتخزين بعض الأنواع منها، لاستخدامها في أوقات مختلفة من السنة، كما أنها من الوجبات الخفيفة التي تساعد في فقدان الوزن، ويمكنك تخزينها لمدة لا تتعدى العام، واطمئني فهي لا تفقد قيمتها الغذائية".





الخضراوات المجمدة: 18 شهرًا

لا تقل الخضراوات المجمدة في العناصر المغذية عن الخضراوات الطازجة، بل قد تكون أفضل منها نظرًا لتخزينها في موسمها، وتفسر وارن هذه المسألة بقولها: "تفقد بعض الخضراوات قيمتها الغذائية مثل فيتامين C بمرور الوقت، منها الفاصوليا التي تفسد سريعا، لذا عليك بتخزين الخضراوات لمدة لا تزيد على 18 شهرًا".





زبدة الفول سوداني: عامان

سواء كنت تفضلين الفول السوداني أو اللوز أو الكاجو، أو أي نوع آخر من زبدة المكسرات، فيمكنك تخزينها لمدة عامين بشرط عدم فتح العبوة، وفي حال فتحها، فلا تخزينها أكثر من 6 أشهر.





الخضراوات المخللة: عامان

تقول نيدا فاربانوفا من شركة Healthywithnedi.com: "يعد التخليل من الطرق المخصصة للمحافظة على الخضراوات لفترات طويلة، ويمكن تخزين المخللات لمدة عامين دون فتحها، أما إذا فتحت البرطمان، فلا تخزينها أكثر من عام".





المكسرات: عامان

يشير أخصائي التغذية، شارون بالمر، إلى إمكانية تخزين المكسرات لمدة تصل لعامين، طالما أنها مغلفة بشكل صحيح ومحكم، وبخاصة الجوز واللوز، إذ تساعد القشرة الصلبة لكليهما، على الاحتفاظ بالمكونات الغذائية وفيتامين هـ، كما أنها تفسد بسهولة.





الفاصوليا المعلبة: عامان أو أكثر

تتيح البقوليات المعلبة استخدامات متعددة، فيمكن أن تؤكل بمفردها، أو تضاف للأطباق الأخرى مثل السلطة أو ما شابه، لكن تذكري أن البقوليات المعلبة تفقد رطوبتها من عام إلى عامين.





الأسماك المعلبة: 3 سنوات

وفقًا لموقع savethefood.com، تخزن التونة لمدة 3 سنوات في مكان بارد وجاف، بشرط سلامة العبوة، أما بمجرد فتحها، فلا يتعدى بقاؤها في الثلاجة أربعة أيام، أو تجميدها لمدة تصل إلى شهرين.





الخل البلسمي: 4 سنوات

يقول مؤسس موقع abbeyskitchen.com، آبي شارب: "يخزن الخل البلسمي لمدة تصل إلى أربع سنوات، ويجب أن يخزن في برطمان محكم الغلق في مكان بارد مظلم، أما إذا تم تخزينه بعد فتحه، فلا تتعدى المدة عامين".





شراب القيقب: لأجل غير مسمى

بحسب موقع savethefood.com، يخزن شراب القيقب في درجة حرارة الغرفة، لمدة تصل لعامين، أما إذا تم تخزينه في الفريزر، فسيحتفظ بقيمته الغذائية للأبد، لأنه لا يتجمد.





العدس والفاصوليا الجافة: مدة غير محددة

تقول جنيفر كابلان، كاتبة ومدربة بمعهد الطبخ الأمريكي: "يمكنك تخزين هذه الحبوب لأجل غير مسمى، ولكنها بعد عام تستغرق وقتًا طويلاً عند طبخها، واحرصي على تخزينها في مكان بارد جاف ومظلم، ولا تغسليها حتى قبل الاستخدام".





السكر البني: للأبد