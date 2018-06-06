شرطة مكة تعلن حجم خسائر حادث سائق "الشيول"





قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن دوريات الأمن باشرت بلاغًا، ظهر اليوم الأربعاء، عن قيام مقيم باكستاني الجنسية بسرقة شيول من داخل موقف مخصص للمعدات الثقيلة بحي الشوقية بمكة المكرمة، واستخدامه في صدم سيارات متوقفة على جانب الطريق وعامود إنارة وجزء من سور إحدى العمائر.





وأضاف أنَّ قوات الشرطة سيطرت على الوافد بالقوة الجبرية بعد رفضه الاستجابة لنداءات رجال الأمن للتوقف، مما نتج عنه تعرُّضه لإصابة في قدمه اليسرى والقبض عليه ونقله للمستشفى.





وبيّن أنّ الحادث نتج عنه إصابة ٣ أشخاص بإصابات بسيطة، وتضرر ٢٣ سيارة، وجارٍ استكمال إجراءات الضبط الجنائي والاستدلال ثم إحالة القضية للنيابة العامة.





وكانت مصادر قد كشفت بأنّ الجاني كان في حالة هلع وهلوسة وهذيان، وربما يعاني من اعتلالات نفسية، وسوف تكشف التحقيقات أسباب الحادث، ومدى قواه العقلية، في انتظار بيان رسمي من ناطق شرطة منطقة مكة المكرمة.





وأوضحت التفاصيل، أنّ الجاني قام بالاتجاه إلى مواقف الشيولات بحي الكعكية في الشارع الخلفي، وتمكن من تشغيل وسرقة أحدها، قبل ارتكاب الواقعة؛ حيث قام بحمل السيارات الصغيرة (نوع يارس، سوداء اللون) وقلبها رأسًا على عقب.





كما صدم السائق المتهور صهريج مياه، من خلال رفع سكين الشيول، وقلب أحد الثلاجات الصغيرة المتخصصة في نقل العصائر والفطائر، وخلال الأحداث نفسها خلع عددًا من أعمدة الكهرباء، بينما كان رجال أمن الدوريات يطالبونه (عبر مكبرات الصوت) بالتوقف.



