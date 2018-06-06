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حلقة اليوم من مسلسل أيوب كاملة HD على اليوتيوب

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:06 م
حلقة اليوم من مسلسل أيوب كاملة HD على اليوتيوب
أيوب
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الفجر الفني
 
حلقة اليوم من مسلسل أيوب كاملة HD على اليوتيوب، يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أيوب" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

تدور الأحداث حول (أيوب) وهو شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك و يعمل في مكتبة وبائع خضروات، يقع ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقوموا بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، أيتن عامر، محمد لطفي، دياب، ويعرض على قناة الحياة.
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