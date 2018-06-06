بي إم دبليو تكشف عن أيقونتها "X5" الجديدة كلياً بتقنيات حديثة (فيديو)

كشفت بي ام دبليو رسمياً عن X5 الجديدة كلياً، بعد أن تسربت صورها على الانترنت سابقاً هذ اليوم، وهي التي سيتم تدشينها في شهر أكتوبر المقبل بمعرض باريس للسيارات.





تظهر SUV الشركة البافارية، بتصميم جديد من الخارج مشابه لـ X3 من الأمام عبر الشبك الكبير والمصابيح الأصغر المنفصلة عنه، مع فتحات للتهوية في الأسفل ومقدمة رياضية بشكل عام. من الجانبين تبدو X5 كـ SUV حقيقية حيث أعطتها بي ام دبليو حجماً كبيراً يعكس هويتها ولم تتجه لتصغير الحجم كمنافساتها، أما المؤخرة فهي التي ستكون سيدة النقاشات حيث جاءت بتصميم مختلف كلياً على غير العادة، بمصابيح LED أفقية ومخارج العادم المدمجة في الصدام.





أبرز ما يميز الجيل الجديد هو حجمه الأكبر ووزنه الأخف، حيث تبلغ أبعاده 4,945 ملم للطول بزيادة 36 ملم عن الجيل السابق، 2,004 ملم للعرض بزيادة 66 ملم، 1,791 ملم للارتفاع بزيادة 19 ملم، وأخيراً 2,975 ملم لقاعدة العجلات بزيادة 42 ملم. بالرغم من الحجم الأكبر لـ X5 إلا أن استعمال بي ام دبليو لقاعدة عجلات CLAR المليئة بالكربون فايبر سمح لها بخسارة بعض الوزن.





التغيير الأكبر والذي ينتظره الكثير من متابعي ونقاد بي ام دبليو كان في الداخلية، حيث حصلت X5 على شاشة رقمية لعدادات السرعة بمقاس 12.3 انش تسمى بـ BMW Live Cockpit Professional، بالإضافة إلى شاشة أخرى للنظام الترفيهي بمقاس 12.3 انش نرى أسفلها الكونسول الوسطي بتصميمه الجديد والأنيق والذي نراه لأول مرة في سيارات بي ام دبليو، وأخيراً ناقل الحركة الشبيه بشقيقتها M5 مع بعض الأزرار بجانبه.





من حيث الأداء تتوفر X5 الجديدة كلياً بعدة محركات تبدأ من محرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.0 لتر لأول مرة في X5، ومحرك 6 سلندر ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر، وأخيراً محرك V8 ثنائي التيربو بسعة 4.4 لتر. فئة xDrive40i ستحمل محرك 6 سلندر تيربو بقوة تبلغ 335 حصان وبعزم 450 نيوتن-متر، يطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية، بينما ستحمل فئة xDrive50i محرك V8 ثنائي التيربو بقوة 456 حصان و 650 نيوتن-متر من الزعم، يطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.6 ثانية. ترتبط جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.





توفر بي ام دبليو جميع التقنيات المتطورة في سيارتها الجديدة مثل أنظمة النقطة العمياء والمساعدة على الحفاظ في المسار وأنظمة تنبيه الاصطدام الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى نظام توجيه الإطارات الخلفية والعديد من التقنيات الأخرى التي من شأنها توفير أفضل تجربة قيادة للسائق. أما لمحبي الطرق الوعرة فقد وفرت بي ام دبليو رزمة الطرق الوعرة التي نظام تعليق هوائي وترس تفاضلي limited-slip، بالإضافة إلى صفائح سسفلية لحماية السيارة.





وفقاً لـ بي ام دبليو ستتوفر X5 الجديدة كلياً في السوق الأمريكي في شهر نوفمبر المقبل، ونتوقع أن تصل إلى أسواقنا بداية عام 2019.