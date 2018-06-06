أحمد موسى: المؤسسات العالمية أكدت انهيار الاقتصاد القطري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المؤسسات العالمية أكدت انهيار الاقتصاد القطري، كاشفًا أن قطر طلبت من الشركات العاملة بها الإعلان للرأي العام أنها حققت أرباح على غير الحقيقة.



