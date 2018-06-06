أحمد موسى: المؤسسات العالمية أكدت انهيار الاقتصاد القطري
الأربعاء 06/يونيو/2018 - 11:04 م
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المؤسسات العالمية أكدت انهيار الاقتصاد القطري، كاشفًا أن قطر طلبت من الشركات العاملة بها الإعلان للرأي العام أنها حققت أرباح على غير الحقيقة.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن شركة الطيران القطرية خسرت مبالغ مالية تتراوح ما بين 30% إلى 35 %، منوها أن قطر منعت صرف أى مبالغ دولارية للمودعين.
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