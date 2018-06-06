وصول الجيل الجديد من نظارة "Spectacles" إلى الإمارات

أعلنت سناب شات عن وصول الجيل الجديد من نظارات Spectacles نظارة التصوير الشمسية المدعومة بالكاميرا إلى متاجر دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكدت الشركة بأنها تتعاون مع Lime Concepts لتوفير النظارة في سوق الإمارات، علماً أنها ستتوفر بسعر 659 درهم إماراتي تحديداً ضمن متاجر فيرجن ميغا ستور، وإي ماكس، فضلاً عن إمكانية شرائها عبر موقع سوق دوت كوم.





وجاء هذا الإعلان عقب الإطلاق الرسمي الناجح للنظارة الجديدة في أواخر شهر أبريل الماضي، والتي صرحت الشركة من خلاله بأن النسخة الجديدة ستجعل من تجربة التصوير والتقاط الصور أثناء التنقل أكثر سهولة ومرونة، حيث تقدم النظارة الجديدة بعض الخصائص الأكثر طلباً من مستخدمي تطبيق سناب شات، ومن أبرزها مقاومة الماء ودعمها لوضع الصور، إلى جانب عدد من التحسينات التي طالت القدرات التقنية والتصميم الخارجي.





أبرز المزايا الجديدة في Spectacles





ألوان جديدة وتحسينات على الهيكل الخارجي

أبقت الشركة على الشكل الكلاسيكي للنظارة مع توفيرها لثلاثة ألوان جديدة هي الأونيكس والأحمر الياقوتي والأزرق الياقوتي.





أناقة جديدة من نوعها شملت الإطار والعلبة

بات حجم القطع الإلكترونية أصغر مما سبق لتصبح النظارة أكثر سلاسة وأخف وزناً، كما نتج عن ذلك تقلص حجم علبة الشحن، وعلبة النظارة نفسها، حيث أكدت الشركة بأن علبة النظارة أصبحت أصغر بنسبة تفوق الـ20 في المئة مقارنة بسابقتها.





خاصية مقاومة الماء

أصبحت نظارة Spectacles مقاومة للماء، وهو ما يتيح استخدامها في الأجواء الماطرة أو حتى التقاط الصور أو تصوير فيديو في المياه الضحلة. وعبر هذه الخاصية، سيتاح للمستخدم المزيد من الحرية في خوض المغامرات وتصوير لحظات أكثر جرأة.





محتوى بجودة أعلى

تستطيع النظارة الآن التقاط الصور وتسجيل الفيديوهات بمحتوى HD عالي الدقة، إضافة إلى ذلك، حظيت النظارة بدعم اثنين من الميكروفونات لضمان التقاط أصوات ذات جودة عالية خالية من ضوضاء الرياح وضبط المحادثات.





سلاسة في نقل المحتوى

تم تطوير عملية تدفق المحتوى لجعلها فقط بواسطة الواي فاي، علماً أن المحتوى بات بدقة HD عالي الدقة فقط بدلاً من SD، وعبر هذا التحسين، سيتاح للمستخدم نقل ومشاهدة السناب الخاصة به في حافظة الذكريات الـ Memories بسرعة أربعة أضعاف بفضل إمكانات النقل المحسنة، ويذكر أن متوسط وقت نقل ملف الفيديو في النسخة الأولى من النظارة يبلغ 9 ثوانٍ، في حين يصل متوسط الوقت في النسخة الجديدة إلى أقل من 3 ثوانٍ لملف الفيديو.





معلومات إضافية عن النظارة

- السعة: تستطيع النظارة تخزين ما يصل إلى 150 فيديو أو 3000 صورة في المرة الواحدة مع إمكانية تصديرها إلى سناب شات لاحقاً عندما يكون الهاتف بالقرب من النظارة.





- صيغة المحتوى: تعمل النظارة على تصوير السناب على شكل صيغة دائرية لكل من الصور والفيديوهات.





- الملحقات: يأتي مع النظارة كابل وعلبة شحن بسعة تكفي لشحن النظارة أربع مرات شحناً كاملاً.





- الأضواء: تم دعم النظارة بمنافذ أضواء مواجهة للخارج والداخل. حيث يخبر الضوء المواجه للخارج الأشخاص المحيطين بأن النظارة تسجل، في حين تقوم منافذ الضوء المواجهة للداخل "لوجه مرتديها" بإخبار مرتدي النظارة بأنها تسجل، ويومض الضوء الداخلي عند تبقي ثانيتين على انتهاء مدة تسجيل الفيديو.