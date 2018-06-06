دبلوماسي: قطر ستدخل عاماً ثانياً من الخسائر الفادحة





قال سفير مصر الأسبق في قطر محمد المنيسي، إن الدوحة ستدخل عاماً ثانياً من الخسائر الفادحة في ظل تعنتها تجاه الأزمة الخليجية، واستمرار دعمها للإرهاب وتمويله في المنطقة.





وأوضح السفير محمد المنيسي لـ24 أن الإعلام القطري ينكر الحقيقة ويتحدث عن تخطي القطر لأزمة المقاطعة وأنها لم تتعرض لأية خسائر وهو ما يكشف كذبهم بشهادة التقارير الاقتصادية الدولية.





وأشار سفير مصر الأسبق في قطر إلى أن دول الرباعي العربي مستمرة في إجراءاتها ولن تتراجع إطلاقا عن موقفها إلا بعد أن تنفذ قطر المطالب المقدمة لها.





وتحل اليوم الذكرى الأولى على مقاطعة دول الرباعي العربي (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) قطع العلاقات مع قطر، وتابع ذلك مقاطعة بعض الدول الأخرى لقطر.



