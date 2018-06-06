سعر أليسون يصل إلى 100 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن سعر أليسون حارس مرمى روما ارتفعت تكلفته الى 100 مليون يورو.





وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي متابعيه قائلاً :"تذكر كيف كتبنا الليلة الماضية أن أليسون سيكلف 80 مليون يورو؟".





وتابع الموقع الإيطالي حديثه :" نعم، سيكون الأمر أكثر من ذلك بكثير. حيث تدعي شبكة سكاي إيطاليا بأن هدف تشيلسي وليفربول سيكلفهم بالفعل 100 مليون يورو".





ويطارد كلا من ريال مدريد وباريس سان جيرمان اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً. حصل انترناسيونال دي بورتو أليجري البرازيلي عل 8 ملايين يورو مقابل الإستغناء عن اللاعب الذي أثبت نفسه في العاصمة الإيطالية.





كان أليسون في المركز الثاني في الدوري وحافظ على نظافة شباكه 17 مرة خلف بيبي رينا الذي حافظ على نظافة شباكة 18 مرة وفي نفس مستوى سمير هاندانوفيتش.





وذكر كالتشيو ميركاتو بأن تشيلسي هو آخر فريق ينضم إلى السباق ويبدو أنه قام بالفعل بتقديم عرض رغم أنه أقل بكثير مما يريده روما، حيث بلغ حوالي 60 مليون يورو.





وكشف الموقع الإيطالي عن وجود مزاعم بشأن رحيل كورتوا حارس مرمى تشيلسي، ويعتبر مسئولو البلوز أن أليسون هو البديل الأمثل له.



