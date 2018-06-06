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عاجل.. محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي في جدة

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 10:50 م
عاجل.. محمد بن سلمان يستقبل ولي عهد أبوظبي في جدة
جانب من اللقاء
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الفجر السعودي
 

وصل إلى جدة اليوم، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني.

ويضم الوفد الرسمي لولي عهد أبوظبي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان.

المزيد عن: ولي عهد أبوظبي محمد بن سلمان جدة أمير منطقة
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