محافظ كفر الشيخ يزور شاب مُصاب بشلل رباعي على خلفية حادث بالسعودية ويمنحه شهادة "أمان"

قام اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة الشاب علاء إبراهيم عيسى، بمنزله بقرية الضبعة بمركز الرياض؛ المصاب بشلل رباعى على خلفية حادث سير بالمملكة العربية السعودية، وذلك للإطمئنان علية، متمنيًا له الشفاء العاجل، وكلف بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له، فضلًا عن منحه شهادة آمان المصريين على نفقة المحافظة، مؤكدًا أن كفر الشيخ أولى بأبنائها وبخاصة الأولى بالرعاية ومن لهم ظروف انسانية حيث تدعمهم وترعاهم.





جاء ذلك خلال مشاركة محافظ كفرالشيخ بالافطار الجماعى اليوم مع أهالى الضبعة، بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، والمهندس نصر محمود الريس، رئيس مركز ومدينة الرياض، والدكتور خالد الهلالى، والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، والمحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس هشام فتحى، مدير عام النظافة والتجميل، ورجال الأزهر والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



