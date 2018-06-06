كوبر يفشل في تطبيق خطته الدفاعية أمام بلجيكا (تقرير)





خسر منتخب مصر، أمام منتخب بلجيكا، بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في بروكسيل، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.





وفشل هيكتور كوبر في تطبيق خطته الدفاعية خلال هذا اللقاء، خاصة في الشوط الأول، الذي اضاع فيه لاعبي المنتخب البلجيكي الكثير من الفرص علي مرمي عصام الحضري حارس مصر.





ودخل منتخب مصر اللقاء، بطريقة لعب 4-2-3-1 ولكن هذة المرة كرر كوبر ان يدافع من الخلف أمام منطقة جزاء مصر، ولم يدافع من الأمام مثلما فعل في مباراة كولومبيا الماضية.





وكان العمق الدفاعي تسبب في خطر كبير علي مصر، في ظل وجود لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا في الشوط الأول، وأيضا الجبهة اليمني في ظل وجود احمد فتحي وحيدًا، وعدم مساعدة عمرو وردة في الشق الدفاعي في معظم الوقت.





واختلفت المباراة في الشوط الثاني، بعد اجراء المنتخبين الكثير من التغييرات، ولم تشكل بلجيكا خطورة كبيرة علي مرمي مصر، بعد خروج معظم اللاعبين الأساسين.





وعادت أخطاء العمق الدفاعي في نهاية اللقاء، حيث استغل باتشوي مهاجم بلجيكا الأخطاء الدفاعية، ودخل في وسط الدفاع ومرر الكرة بسهولة، لمروان فيلايني ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة 92 من اللقاء.



