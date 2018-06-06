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"غرفة الدواء" تكشف مفاجأة عن "البنادول" المتداول بالأسواق

الأربعاء 06/يونيو/2018 - 10:52 م
غرفة الدواء تكشف مفاجأة عن البنادول المتداول بالأسواق
أسامة رستم
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جهاد جمال
 
أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، على أن البنادول المتواجد بالصيدليات مهرب، وليس مستوردًا كما يفهم البعض،  رغم فارق السعر بينه وبين البنادول المحلي الصنع. 

وأضح رستم، خلال حواره المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن البنادول المحلي صنع بمعرفة شركة أجنبية وليس "تحت بير السلم"، كاشفًا أن القانون المصري يمنع استيراد البنادول.

وكشف نائب رئيس الغرفة، أن "عقدة الخواجة"، لدى الكثير من المصريين هي من تدفعهم لشراء البنادول المهرب والأدوية المستوردة، لافتًا إلى أنه عندما قامت إحدى الشركات المصرية بإنتاج "مضاد حيوي" يحتوي على نفس المادة الفعالة لآخر مستورد باهظ الثمن تخفيفًا على المواطن لم يلقى رواجًا، بسب تدوين عبارة "صنع في مصر" على الغلاف الخارجي.

المزيد عن: صناعة الدواء سوق الادوية بنادول المستورد بنادول المحلى الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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