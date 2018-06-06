"الفقي": استثمارات الحكومة وراء انخفاض معدلات البطالة

قال فخري الفقي، الخبيرُ الاقتصادي ومُستشار صندوق النقد الدولي الأسبق الدكتور، إنَّ مُعدلات البطالة انخفضت وذلك وفقًا للتقارير الدُولية، مضيفًا أن هذا الانخفاض يَعود إلى الاستثمارات التي قامت بها الحكومة في مشروعات البنية الأساسية، فضلاً عنْ مَشروعات القطاع الخاص في بعض المناطق الصناعية.





وأضافَ الفقي، خلالَ لِقائهِ ببرنامج "ساعة من مصر"، المُذاع على شاشة الغد الإخبارية، مع الإعلامي مُحمد المغربي، أنَّ كل هذه القطاعات حقّقت تقدمًا ونموًا بالفعل، مؤكدًا أنَّ هذا النمو ليس نموًا وهميًا ولكنه نموًا حقيقيًا.





وتابعَ الفقي، أن البنك الدولي قام بتمويل عملية الإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة للدولة بـ 3 مليار دولار، وكذلك صندوق النقد الدولي قامَ أيضًا بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ 12 مليار دولار خلال فترة البرنامج.





وأوضح الفقي، أن صندوق النقد الدولي قام بمُراجعات خلال فترة الـ 3 أعوام الماضية للاقتصاد، وأنّ المراجعة الأولى وضع فيها تقييم الاقتصاد المصري، والمراجعة الثانية كانت في شهر أكتوبر الماضي 2017 وذلك لوضع مُستهدفات مُعدلات النمو والتضخم والبطالة وغيرها، ثمَّ المُراجعة الثالثة التي كانت منذ شهر مايو الماضي، الذي وضع فيها مستهدفاته بالنسبة للاقتصاد المصري.





كانَ البنك الدولى، قد رفعَ فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس، توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.3 % فى السنة المالية 2017/2018 التى تنتهى بنهاية يونيو الجارى، وللسنة المالية المقبلة إلى 5.7%، فيما ثبت توقعاته لمعدل النمو 5.8 % خلال العام المالى 2019/2020.



